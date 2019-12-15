Бордо
мин
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
19
Адли
Ясин Адли
90
5
Отавио
Отавио
90
9
Майя
Джош Майя
90
3
Пабло
Пабло
90
4
Андре
Мешер
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
26
Башич
Тома Башич
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
18
У-Джо
Хван У-Джо
10
Калу
Самуэль Калу
7
Бриан
Джимми Бриан
14
Йованович
Вукашин Йованович
Страсбур
мин
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
11'
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
5
Коне
Ламин Коне
90
1
Селс
Матс Селс
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
24
Джику
Александер Джику
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
10
Корнье
Бенжамин Корнье
90
27
Лала
Кенни Лала
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
20
Зохи
Кевин Зохи
19
Каси
Антони Каси
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
11
Ленар
Димитри Ленар
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур