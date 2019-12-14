Амьен
мин
17
Бли
Алексис Бли
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
19
Аколо
Чадрак Аколо
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
15
Конате
Мусса Конате
28'
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
Запасные
20
Мендоса
Стивен Мендоса
6
Монконду
Тома Монконду
29
Корнетт
Кентен Корнетт
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
16
Дрейер
Маттью Дрейер
Дижон
мин
15
Бальмон
Флоран Бальмон
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
19
Кадис
Йхондер Кадис
19'
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
8
Сумаре
Бриан Сумаре
90
Запасные
10
Перейра
Матеус Перейра
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
17
Бальде
Мама Бальде