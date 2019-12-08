Марсель
мин
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
18
Амави
Жордан Амави
48'
90
8
Сансон
Морган Сансон
60'
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
30
Манданда
Стив Манданда
90
Запасные
36
Аке
Марле Аке
32
Перрен
Лука Перрен
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
27
Лопес
Максим Лопес
16
Пеле
Йоанн Пеле
7
Радоньич
Неманья Радоньич
12
Строотман
Кевин Строотман
Бордо
мин
3
Пабло
Пабло
90
19
Адли
Ясин Адли
31'
90
5
Отавио
Отавио
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
9
Майя
Джош Майя
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
18
У-Джо
Хван У-Джо
10
Калу
Самуэль Калу
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
7
Бриан
Джимми Бриан
4
Мешер
Мешер
11
Камано
Франсуа Камано