Брест
мин
24
Бааль
Людовик Бааль
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
45'
53'
75'
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
15
Менди
Александре Менди
21'
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диало
Ибраима Диало
90
Запасные
23
Отре
Матиас Отре
16
Леон
Донован Леон
27
Маньетти
Уго Маньетти
7
Белькебла
Харис Белькебла
5
Шардонне
Брендан Шардонне
20
Бело
Гаэтан Бело
Страсбур
мин
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
90
5
Коне
Ламин Коне
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
1
Селс
Матс Селс
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
25
Ажорж
Людовик Ажорж
20
Зохи
Кевин Зохи
11
Ленар
Димитри Ленар
24
Джику
Александер Джику
10
Корнье
Бенжамин Корнье
27
Лала
Кенни Лала