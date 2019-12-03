Бордо
мин
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
19
Адли
Ясин Адли
90
5
Отавио
Отавио
77'
87'
90
9
Майя
Джош Майя
24'
37'
53'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
42
Кафу
Джонатан Кафу
90
3
Пабло
Пабло
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
58'
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
Запасные
2
Белланова
Раоуль Белланова
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
26
Башич
Тома Башич
18
У-Джо
Хван У-Джо
10
Калу
Самуэль Калу
25
Кватен
Энок Кватен
4
Мешер
Мешер
Ним
мин
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
8
До
Люка До
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
17
Дулевич
Харис Дулевич
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
19
Буаде
Лука Буаде
27
Данке
Кевен Данке
11
Стояновски
Влатко Стояновски
15
Пакье
Гаэтан Пакье
18
Валь
Тео Валь
7
Филиппото
Ромен Филиппото