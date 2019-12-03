Анжер
мин
24
Томас
Ромен Томас
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
16
Бутель
Людовик Бутель
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
Запасные
27
Лаж
Матиас Лаж
23
Бобишон
Антонен Бобишон
30
Петкович
Даниэль Петкович
26
Пелленар
Тео Пелленар
4
Павлович
Матео Павлович
6
Пажо
Венсан Пажо
Марсель
мин
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
18
Амави
Жордан Амави
90
8
Сансон
Морган Сансон
17'
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
10
Пайет
Димитри Пайет
41'
90
30
Манданда
Стив Манданда
90
Запасные
36
Аке
Марле Аке
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
27
Лопес
Максим Лопес
16
Пеле
Йоанн Пеле
7
Радоньич
Неманья Радоньич
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
28
Жермен
Валере Жермен