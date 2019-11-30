Страсбур
мин
11
Ленар
Димитри Ленар
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
22'
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
19
Каси
Антони Каси
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
1
Селс
Матс Селс
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
24
Джику
Александер Джику
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
27
Лала
Кенни Лала
90
Запасные
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
20
Зохи
Кевин Зохи
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
23
Кароль
Лионель Кароль
5
Коне
Ламин Коне
Лион
мин
27
Корне
Максвел Корне
40'
90
25
Какере
Максанс Какере
90
7
Терье
Мартен Терье
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
75'
90
23
Тете
Кенни Тете
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
Запасные
22
Лукас
Жеан Лукас
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
4
Рафаэл
Рафаэл
10
Траоре
Бертран Траоре
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану