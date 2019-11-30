Реймс
мин
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
90
11
Диа
Булайе Диа
90'
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
13
Камара
Ассан Камара
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
9
Донис
Анастасиос Донис
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
Запасные
15
Манетси
Маршал Манетси
8
Кутеса
Дерек Кутеса
18
Уден
Реми Уден
3
Конан
Конан
20
Дингом
Тристан Дингом
16
Леметр
Николя Леметр
10
Сук
Хён-Джун Сук
Бордо
мин
19
Адли
Ясин Адли
90
5
Отавио
Отавио
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
9
Майя
Джош Майя
27'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
3
Пабло
Пабло
90
4
Андре
Мешер
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
Запасные
42
Кафу
Джонатан Кафу
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
26
Башич
Тома Башич
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
25
Кватен
Энок Кватен
20
Сабали
Юссуф Сабали
14
Йованович
Вукашин Йованович