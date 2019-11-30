Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
14'
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
67'
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
64'
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
19
Камара
Сулейман Камара
26
Ристич
Михайло Ристич
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
25
Мойе
Флоран Мойе
6
Самбья
Жуниор Самбья
Амьен
мин
11
Отеро
Хуан Отеро
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
10
Какута
Гаэль Какута
44'
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
Запасные
17
Бли
Алексис Бли
6
Монконду
Тома Монконду
29
Корнетт
Кентен Корнетт
24
Бодмер
Матье Бодмер
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле