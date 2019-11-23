Метц
мин
3
Удоль
Матье Удоль
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
-
Траоре
Абду Траоре
47'
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
Запасные
7
Ньян
Ибраима Ньян
27
Булайя
Фарид Булайя
1
Делекруа
Поль Делекруа
24
Коад
Рено Коад
10
Гакпа
Марвин Гакпа
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
Реймс
мин
13
Камара
Ассан Камара
90
11
Диа
Булайе Диа
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
7'
90
18
Уден
Реми Уден
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
Запасные
15
Манетси
Маршал Манетси
8
Кутеса
Дерек Кутеса
19
Нкада
Тимоти Нкада
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
26
Мбемба
Нолан Мбемба
16
Леметр
Николя Леметр
9
Донис
Анастасиос Донис