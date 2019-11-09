Страсбур
мин
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
14'
90
19
Каси
Антони Каси
90
11
Ленар
Димитри Ленар
70'
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
45'
85'
90
1
Селс
Матс Селс
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
24
Джику
Александер Джику
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
27
Лала
Кенни Лала
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
20
Зохи
Кевин Зохи
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
5
Коне
Ламин Коне
10
Корнье
Бенжамин Корнье
23
Кароль
Лионель Кароль
Ним
мин
7
Филиппото
Ромен Филиппото
48'
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
17
Дулевич
Харис Дулевич
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
18
Валь
Тео Валь
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
29
Алакуш
Софьян Алакуш
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке