Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
62'
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
23
Эну
Адриен Эну
39'
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафаэль
Рафинья
79'
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
26
Гелин
Жереми Гелин
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
17
Мауасса
Файто Мауасса
10
Гитан
Рафик Гитан
4
Нямси
Жерзино Нямси
Амьен
мин
9
Гирасси
Серу Гирасси
35'
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
Запасные
25
Лефор
Жордан Лефор
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
19
Аколо
Чадрак Аколо
17
Бли
Алексис Бли
24
Бодмер
Матье Бодмер
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле