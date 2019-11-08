Ницца
мин
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
14
Кнеп
Игнатиус Кнеп
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
4
Данте
Данте
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
27'
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
25
Кипрен
Вильян Кипрен
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
10
Уна
Адам Уна
90
21
Барбоса
Данило
90
Запасные
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
16
Клементия
Яннис Клементия
12
Коли
Расин Коли
7
Маолида
Мизьян Маолида
5
Тамезе
Адриен Тамезе
23
Сарр
Маланг Сарр
22
Лусамба
Арно Лусамба
Бордо
мин
5
Отавио
Отавио
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
7
Бриан
Джимми Бриан
49'
90
4
Андре
Мешер
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
Запасные
25
Кватен
Энок Кватен
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
26
Башич
Тома Башич
10
Калу
Самуэль Калу
9
Майя
Джош Майя
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
29
Пундж
Максим Пундж