Ницца
мин
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
41'
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
12
Коли
Расин Коли
90
14
Кнеп
Игнатиус Кнеп
90
4
Данте
Данте
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
25
Кипрен
Вильян Кипрен
32'
90
21
Барбоса
Данило
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
24
Пельмар
Анди Пельмар
7
Маолида
Мизьян Маолида
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
22
Лусамба
Арно Лусамба
9
Дольберг
Каспер Дольберг
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
10
Сук
Хён-Джун Сук
16
Леметр
Николя Леметр
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
19
Нкада
Тимоти Нкада
8
Кутеса
Дерек Кутеса