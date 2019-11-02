Метц
мин
20
Диалло
Хабиб Диалло
26'
90
28
Кабит
Мануэль Кабит
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
47'
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
Запасные
7
Ньян
Ибраима Ньян
27
Булайя
Фарид Булайя
1
Делекруа
Поль Делекруа
24
Коад
Рено Коад
3
Удоль
Матье Удоль
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
72'
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
Запасные
19
Камара
Сулейман Камара
26
Ристич
Михайло Ристич
16
Берто
Димитри Берто
6
Самбья
Жуниор Самбья