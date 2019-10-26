Реймс
мин
11
Диа
Булайе Диа
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
18
Уден
Реми Уден
90
3
Гислан
Конан
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
8
Кутеса
Дерек Кутеса
13
Камара
Ассан Камара
9
Донис
Анастасиос Донис
10
Сук
Хён-Джун Сук
Ним
мин
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
18
Валь
Тео Валь
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
27
Данке
Кевен Данке
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
17
Дулевич
Харис Дулевич
29
Алакуш
Софьян Алакуш
3
Сент-Люс
Тео Сент-Люс
19
Буаде
Лука Буаде