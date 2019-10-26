Монпелье
мин
11
Саванье
Тежи Саванье
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
9
Делор
Анди Делор
90
2
Суке
Арно Суке
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
Запасные
26
Ристич
Михайло Ристич
13
Шотар
Жорис Шотар
6
Самбья
Жуниор Самбья
31
Коцца
Николя Коцца
16
Берто
Димитри Берто
19
Камара
Сулейман Камара
Анжер
мин
21
Нинга
Касимир Нинга
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
16
Бутель
Людовик Бутель
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
24
Томас
Ромен Томас
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
Запасные
23
Бобишон
Антонен Бобишон
20
Тиуб
Сада Тиуб
30
Петкович
Даниэль Петкович
7
Алиуи
Рашид Алиуи
4
Павлович
Матео Павлович
15
Капелле
Пьеррик Капелле
6
Пажо
Венсан Пажо