Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
2'
2'
90
3
Гислан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
18
Уден
Реми Уден
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
13
Камара
Ассан Камара
10
Сук
Хён-Джун Сук
9
Донис
Анастасиос Донис
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
2
Суке
Арно Суке
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
11
Саванье
Тежи Саванье
6
Самбья
Жуниор Самбья
26
Ристич
Михайло Ристич
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара