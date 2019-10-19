Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
23
Тете
Кенни Тете
90
20
Фернандо
Маршал
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
62
7
Терье
Мартен Терье
55
8
Ауа
Уссем Ауа
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
27
Корне
Максвел Корне
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
28
Коне
Юссуф Коне
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
10
Траоре
Бертран Траоре
Дижон
мин
8
Сумаре
Бриан Сумаре
55
21
Шуиар
Мунир Шуиар
70
3
Музинга
Нгонда Музинга
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
4
Агер
Наиф Агер
58
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
19
Кадис
Йхондер Кадис
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
26
Чафик
Фуад Чафик
5
Кулибали
Сену Кулибали
15
Бальмон
Флоран Бальмон
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано