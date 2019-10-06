Сент-Этьен
мин
31
Аби
Шарель Аби
80
30
Мулен
Жесси Мулен
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
9
Диони
Луи Диони
64
Запасные
40
Баич
Стефан Баич
10
Хазри
Вахби Хазри
18
Норден
Арно Норден
29
Кабай
Йоан Кабай
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
27
Берич
Роберт Берич
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
20
Фернандо
Маршал
90
4
Рафаэл Перейра
Рафаэл
70
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
59
12
Мендес
Тиаго Мендес
79
11
Депай
Мемфис Депай
90
Запасные
25
Какере
Максанс Какере
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Тете
Кенни Тете
10
Траоре
Бертран Траоре
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
22
Лукас
Жеан Лукас
9
Дембеле
Мусса Дембеле