Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
7
Градель
Макс Градель
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
61'
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
14
Доссеви
Матье Доссеви
9
Саного
Яя Саного
10
Исека
Аарон Исека
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
4
Андре
Мешер
90
3
Пабло
Пабло
19'
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
1'
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
53'
90
Запасные
29
Пундж
Максим Пундж
25
Кватен
Энок Кватен
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
26
Башич
Тома Башич
9
Майя
Джош Майя