Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
39'
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
25
Мойе
Флоран Мойе
31'
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
9
Делор
Анди Делор
56'
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
22
Суарес
Матиас Суарес
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
17
Головин
Александр Головин
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
68'
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
12
Агилар
Рубен Агилар
5
Жемерсон
Жемерсон
31
Диаш
Жил Диаш
8
Силва
Адриен Силва
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
14
Кейта
Бальде Кейта