Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Отавио
Отавио
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
3
Пабло
Пабло
77
25
Кватен
Энок Кватен
90
4
Андре
Мешер
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
7
Бриан
Джимми Бриан
68
19
Адли
Ясин Адли
56
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
9
Майя
Джош Майя
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
12
де Превилль
Николя де Превилль
11
Камано
Франсуа Камано
23
Бенито
Лорис Бенито
14
Йованович
Вукашин Йованович
ПСЖ
мин
12
Менье
Тома Менье
90
22
Диалло
Абду Диалло
90
5
Маркос
Маркиньос
90
6
Верратти
Марко Верратти
90
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
88
1
Навас
Кейлор Навас
90
19
Сарабия
Пабло Сарабия
60
10
Неймар
Неймар
70'
90
20
Курзава
Лайвен Курзава
90
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
2
Силва
Тиаго Силва
90
Запасные
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
8
Паредес
Леандро Паредес
18
Икарди
Мауро Икарди
16
Серхио Рико
Серхио Рико
14
Бернат
Хуан Бернат
21
Эррера
Андер Эррера