Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
2
Суке
Арно Суке
31'
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
6
Самбья
Жуниор Самбья
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара
Ним
мин
12
Фомба
Ламин Фомба
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
8
До
Люка До
90
Запасные
19
Буаде
Лука Буаде
27
Данке
Кевен Данке
11
Стояновски
Влатко Стояновски
29
Алакуш
Софьян Алакуш
18
Валь
Тео Валь
7
Филиппото
Ромен Филиппото