Амьен
мин
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
2'
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
25
Лефор
Жордан Лефор
24
Бодмер
Матье Бодмер
17
Бли
Алексис Бли
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
29
Корнетт
Кентен Корнетт
10
Какута
Гаэль Какута
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
3
Пабло
Пабло
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
4
Андре
Мешер
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
10
Калу
Самуэль Калу
73'
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
14
Йованович
Вукашин Йованович
23
Бенито
Лорис Бенито
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
22
Бенрау
Яссин Бенрау
9
Майя
Джош Майя
18
У-Джо
Хван У-Джо