Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
3
Гислан
Конан
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
18
Уден
Реми Уден
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
15
Манетси
Маршал Манетси
8
Кутеса
Дерек Кутеса
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
16
Леметр
Николя Леметр
13
Камара
Ассан Камара
9
Донис
Анастасиос Донис
10
Сук
Хён-Джун Сук
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
25
Глик
Камиль Глик
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
17
Головин
Александр Головин
90
8
Силва
Адриен Силва
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
5
Жемерсон
Жемерсон
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
7
Оникуру
Анри Оникуру