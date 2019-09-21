Матч завершен
Марсель
Марсель
Жермен 74'
1 : 1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Сарр 17'
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2019, 18:30 МСК
21.09.2019, 18:30 МСК
суббота
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
18
Амави
Жордан Амави
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
28
Жермен
Валере Жермен
74'
74'
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
21
Ронье
Валентин Ронье
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
7
Радоньич
Неманья Радоньич
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
2
Суке
Арно Суке
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
22
Суарес
Матиас Суарес
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
26
Ристич
Михайло Ристич
6
Самбья
Жуниор Самбья
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара