Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
18
Амави
Жордан Амави
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
28
Жермен
Валере Жермен
74'
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
21
Ронье
Валентин Ронье
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
7
Радоньич
Неманья Радоньич
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
2
Суке
Арно Суке
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
22
Суарес
Матиас Суарес
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
26
Ристич
Михайло Ристич
6
Самбья
Жуниор Самбья
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара