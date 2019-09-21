Бордо
мин
19
Адли
Ясин Адли
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
65
5
Отавио
Отавио
90
9
У-Джо
Хван У-Джо
90
10
Калу
Самуэль Калу
82
7
Бриан
Джимми Бриан
6'
90
4
Пабло
Пабло
69'
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
46
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
Запасные
9
Майя
Джош Майя
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
26
Башич
Тома Башич
17
Чуаэми
Орельен Чуаэми
4
Мешер
Мешер
11
Камано
Франсуа Камано
29
Пундж
Максим Пундж
Брест
мин
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
20'
88
6
Диало
Ибраима Диало
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
17
Бен
Дени Бен
90
18
Перро
Ромен Перро
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
79
8
Кур
Йоанн Кур
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
23
Отре
Матиас Отре
45'
63
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
Запасные
20
Бело
Гаэтан Бело
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
9
Майи
Кевин Майи
9
Менди
Александре Менди
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
13
Ласн
Поль Ласн