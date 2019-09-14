Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
2
Суке
Арно Суке
90
25
Мойе
Флоран Мойе
56'
90
9
Делор
Анди Делор
37'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
31
Коцца
Николя Коцца
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
3
Льорис
Готье Льорис
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
12
Коли
Расин Коли
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
34'
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
25
Кипрен
Вильян Кипрен
90
10
Уна
Адам Уна
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
Запасные
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
16
Клементия
Яннис Клементия
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
22
Лусамба
Арно Лусамба
21
Данило
Данило
7
Маолида
Мизьян Маолида
14
Кнеп
Игнатиус Кнеп