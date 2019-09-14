Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
3
Пабло
Пабло
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
9'
66
7
Бриан
Джимми Бриан
7'
55
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
75
Запасные
19
Адли
Ясин Адли
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
4
Мешер
Мешер
29
Пундж
Максим Пундж
22
Бенрау
Яссин Бенрау
11
Камано
Франсуа Камано
9
Майя
Джош Майя
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
17
Делен
Тома Делен
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
66
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
72
19
Майга
Хабиб Майга
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
10
Гакпа
Марвин Гакпа
78
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
28
Кабит
Мануэль Кабит
6
Фофана
Мамаду Фофана
25
Траоре
Адама Траоре
24
Коад
Рено Коад
7
Ньян
Ибраима Ньян
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз