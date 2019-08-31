Ним
мин
20
Рипар
Рено Рипар
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
2'
90
18
Валь
Тео Валь
33'
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
17
Дулевич
Харис Дулевич
56
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
8
До
Люка До
85
1
Бернардони
Поль Бернардони
90
Запасные
27
Данке
Кевен Данке
11
Стояновски
Влатко Стояновски
12
Фомба
Ламин Фомба
15
Пакье
Гаэтан Пакье
5
Ландре
Лоик Ландре
6
Сарр
Сиди Сарр
Брест
мин
18
Перро
Ромен Перро
90
6
Диало
Ибраима Диало
90
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
46
8
Кур
Йоанн Кур
75
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
46
13
Ласн
Поль Ласн
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
Запасные
20
Бело
Гаэтан Бело
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
7
Белькебла
Харис Белькебла
14
Кардона
Ирвин Кардона
24
Бааль
Людовик Бааль
23
Отре
Матиас Отре