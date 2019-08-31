Нант
мин
32
Бамба
Кадер Бамба
90
26
Луза
Имран Луза
90
1
Лафон
Альбан Лафон
90
4
Пальоис
Николас Пальоис
90
2
Фабио Перейра
Фабио
90
14
Траоре
Шарль Траоре
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
90
20
Жиротто
Андрей Жиротто
90
19
Туре
Абдулайе Туре
84'
90
11
Абид
Мехди Абид
90
27
Саймон
Мозес Саймон
90
Запасные
16
Оллеро
Александре Оллеро
12
Аппиа
Деннис Аппиа
13
Ваге
Молла Ваге
18
Мутуссами
Самуэль Мутуссами
10
Бенавенте
Кристиан Бенавенте
21
Крхин
Рене Крхин
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
2
Суке
Арно Суке
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
31
Коцца
Николя Коцца
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
19
Камара
Сулейман Камара