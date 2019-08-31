Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
23
Тете
Кенни Тете
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
65
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
27
Корне
Максвел Корне
78
11
Депай
Мемфис Депай
32'
88
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
6
Марсело
Марсело
10
Траоре
Бертран Траоре
29
Тусар
Люка Тусар
22
Лукас
Жеан Лукас
9
Дембеле
Мусса Дембеле
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
4
Андре
Мешер
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
73
5
Отавио
Отавио
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
75
7
Бриан
Джимми Бриан
67'
86
Запасные
19
Адли
Ясин Адли
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
3
Пабло
Пабло
14
Йованович
Вукашин Йованович
26
Башич
Тома Башич
22
Бенрау
Яссин Бенрау
9
Майя
Джош Майя