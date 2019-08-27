Монпелье
мин
31
Коцца
Николя Коцца
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
9
Делор
Анди Делор
90
2
Суке
Арно Суке
42'
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
26
Ристич
Михайло Ристич
22
Суарес
Матиас Суарес
20
Долли
Киган Долли
16
Берто
Димитри Берто
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара
Лион
мин
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
Запасные
23
Тете
Кенни Тете
22
Лукас
Жеан Лукас
7
Терье
Мартен Терье
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
27
Корне
Максвел Корне
6
Марсело
Марсело