Дижон
мин
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
3
Музинга
Нгонда Музинга
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
23
Кейта
Жюль Кейта
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
Запасные
8
Сумаре
Бриан Сумаре
4
Агер
Наиф Агер
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
15
Бальмон
Флоран Бальмон
26
Чафик
Фуад Чафик
16
Гомис
Альфред Гомис
Бордо
мин
3
Пабло
Пабло
90
5
Отавио
Отавио
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
11'
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
4
Андре
Мешер
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
47'
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
Запасные
22
Бенрау
Яссин Бенрау
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
26
Башич
Тома Башич
9
Майя
Джош Майя
7
Бриан
Джимми Бриан
11
Камано
Франсуа Камано
29
Пундж
Максим Пундж