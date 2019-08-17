Бордо
мин
5
Отавио
Отавио
90
26
Башич
Тома Башич
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
3
Пабло
Пабло
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
4
Андре
Мешер
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
Запасные
9
Майя
Джош Майя
22
Бенрау
Яссин Бенрау
2
Белланова
Раоуль Белланова
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
7
Бриан
Джимми Бриан
29
Пундж
Максим Пундж
Монпелье
мин
26
Ристич
Михайло Ристич
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
9
Делор
Анди Делор
22'
90
2
Суке
Арно Суке
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
Запасные
33
Шотар
Жорис Шотар
22
Суарес
Матиас Суарес
31
Коцца
Николя Коцца
20
Долли
Киган Долли
16
Берто
Димитри Берто
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара