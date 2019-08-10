Ницца
мин
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
32'
90
16
Клементия
Яннис Клементия
90
14
Кнеп
Игнатиус Кнеп
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
4
Данте
Данте
90'
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
25
Кипрен
Вильян Кипрен
90
6
Вальтер
Реми Вальтер
90
10
Ле Биан
Микаэль Ле Биан
90
Запасные
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
24
Пельмар
Анди Пельмар
12
Коли
Расин Коли
18
Сако
Исан Сако
11
Срарфи
Бассем Срарфи
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
Амьен
мин
20
Тимит
Шейк Тимит
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
17
Бли
Алексис Бли
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
2
Жуано
Принс-Дезир Жуано
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
Запасные
19
Аколо
Чадрак Аколо
22
Талаль
Махди Талаль
7
Годдос
Саман Годдос
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
16
Дрейер
Маттью Дрейер