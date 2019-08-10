Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
16
Берто
Димитри Берто
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
26
Ристич
Михайло Ристич
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
9
Делор
Анди Делор
90
2
Суке
Арно Суке
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
Запасные
23
Пирис
Факундо Пирис
31
Коцца
Николя Коцца
20
Долли
Киган Долли
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара
Ренн
мин
21
Морель
Жереми Морель
6'
90
8
Гренье
Клеман Гренье
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
1
Салин
Ромэйн Салин
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
26
Гелин
Жереми Гелин
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
Запасные
6
Йоханссон
Якоб Йоханссон
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
4
Нямси
Жерзино Нямси