Анжер
мин
5
Мангани
Томас Мангани
45'
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
67
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
22
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
27'
80
29
Мансе
Винсент Мансе
90
24
Томас
Ромен Томас
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
16
Бутель
Людовик Бутель
90
27
Лаж
Матиас Лаж
33'
71
Запасные
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
11
Канга
Вилфрид Канга
19
Баокен
Стефан Баокен
30
Петкович
Даниэль Петкович
26
Пелленар
Тео Пелленар
3
Сиссе
Ибрахима Сиссе
6
Пажо
Венсан Пажо
Бордо
мин
2
Белланова
Раоуль Белланова
63
17
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
68
10
Калу
Самуэль Калу
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
25
Пабло
Пабло
90
-
Андре
Мешер
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
4'
90
-
Бенито
Лорис Бенито
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
24
Лоттен
Альбер Лоттен
46
Запасные
9
Майя
Джош Майя
22
Бенрау
Яссин Бенрау
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
26
Башич
Тома Башич
-
Кватен
Энок Кватен
11
Камано
Франсуа Камано
6
Косиельни
Лоран Косиельни