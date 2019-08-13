Ференцварош
мин
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
20
Сигневич
Николай Сигневич
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
17
Цивич
Элдар Цивич
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
Динамо
мин
7
Ольмо
Дани Ольмо
55'
90
27
Моро
Никола Моро
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
55
Перич
Дино Перич
90
99
Оршич
Мислав Оршич
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
8
Хайрович
Изет Хайрович
90
21
Петкович
Бруно Петкович
47'
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
5
Адеми
Ариян Адеми
16'
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
Запасные
31
Лешкович
Марко Лешкович
10
Майер
Ловро Майер
14
Гояк
Амер Гояк
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
1
Загорац
Даниэль Загорац
16
Шитум
Марио Шитум
11
Гавранович
Марио Гавранович