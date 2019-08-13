Динамо
мин
26
Бурда
Никита Бурда
90
16
Миколенко
Виталий Миколенко
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
50'
90
22
Родригес
Жерсон Родригес
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
18
Андриевский
Александр Андриевский
90
71
Бойко
Денис Бойко
90
Запасные
14
де Пенья
Карлос де Пенья
9
Соль
Фран Соль
41
Беседин
Артем Беседин
20
Караваев
Александр Караваев
1
Бущан
Георгий Бущан
30
Шабанов
Артем Шабанов
5
Сидорчук
Сергей Сидорчук
Брюгге
мин
25
Вормер
Рууд Вормер
88'
90
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
90
2
Соболь
Эдуард Соболь
90
17
Дели
Симон Дели
38'
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
90
Запасные
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
22
Хорват
Этан Хорват
15
Митрович
Матей Митрович
21
Коолс
Дион Коолс
19
Вльетинк
Тибо Вльетинк
80
Опенда
Луа Опенда
11
Дьятта
Крепин Дьятта