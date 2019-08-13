Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
53'
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
81'
61'
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
25
Лундемо
Мариус Лундемо
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
15
Трондсен
Андерс Трондсен
24
Остбю
Арилд Остбю
34
Ботхейм
Эрик Ботхейм
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
90
10
Хотич
Дино Хотич
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
26
Райчевич
Александар Райчевич
11
Захович
Лука Захович
47
Котник
Андрей Котник
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович