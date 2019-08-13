Карабах
мин
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
3
Аилтон
Аилтон
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
8
Маркос
Мичел
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
6
Славчев
Симеон Славчев
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
9
Хайме
Хайме
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
Запасные
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
23
Реррас
Файкал Реррас
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
10
Кинтана
Дани Кинтана
2
Гараев
Гара Гараев
99
Гуйе
Магайе Гуйе
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
АПОЭЛ
мин
27
Белец
Вид Белец
90
14
Матич
Урош Матич
68'
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
89
Безьяк
Роман Безьяк
90
44
Иоанну
Николас Иоанну
90
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
34'
90
20
Павлович
Андрийя Павлович
90
13
Лафранс
Кевин Лафранс
90
Запасные
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
70
Яколиш
Антонио Яколиш
99
Ватерман
Бой Ватерман