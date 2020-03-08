Бетис
мин
15
Алехандро
Алекс Морено
77
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
73
24
Соуза
Эмерсон
90
16
Морон
Лорен Морон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
15
Фекир
Набиль Фекир
90
15
Бартра
Марк Бартра
90
6
Каналес
Серхио Каналес
90
26
Сидней
Сидней
40'
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
66
1
Жоэль
Жоэль
90
Запасные
21
Родригес
Гидо Родригес
13
Мартин
Дани Мартин
24
Аленья
Карлес Аленья
16
Педраса
Альфонсо Педраса
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
23
Манди
Айсса Манди
20
Тельо
Кристиан Тельо
Реал
мин
12
Марсело Виейра
Марсело
59
3
Милитао
Эдер Милитао
90
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
90
17
Лукас
Лукас
90
14
Энрике
Каземиро
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
10
Модрич
Лука Модрич
79
9
Бензема
Карим Бензема
45'
90
8
Кроос
Тони Кроос
69
4
Рамос
Серхио Рамос
90
25
Куртуа
Тибо Куртуа
90
Запасные
27
Родриго
Родриго
21
Диас
Браим Диас
15
Вальверде
Федерико Вальверде
23
Менди
Ферлан Менди
16
Родригес
Хамес Родригес
16
Ареоля
Альфонсе Ареоля
11
Бэйл
Гарет Бэйл