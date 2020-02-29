Эйбар
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
85'
90
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
19
Шарлес
Шарлес
27'
48'
90
Запасные
16
де Бласис
Пабло де Бласис
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
2
Бургос
Эстебан Бургос
Леванте
мин
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
10
Барди
Энис Барди
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
9
Марти
Рохер Марти
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
19
Клер
Карлос Клер
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
1
Koke