Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
89'
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
60'
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
33
Hugo Guillamón
11
Черышев
Денис Черышев
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
12
Сидней
Сидней
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Палмьери
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
24
Аленья
Карлес Аленья
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон