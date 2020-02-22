Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
45'
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
12'
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
11
Янузай
Аднан Янузай
48'
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
19
Исак
Александер Исак
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
12
Муньос
Айэн Муньос
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
34
Эскердо
Висенте Эскердо
13
Силлессен
Яспер Силлессен
2
Корреа
Тьерри Корреа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
23
Собрино
Рубен Собрино