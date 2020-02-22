Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
3
Пике
Жерар Пике
90
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
90
15
Лангле
Клеман Лангле
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
22
Видаль
Артуро Видаль
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
8
Артур
Артур
89'
90
17
Гризманн
Антуан Гризманн
90
10
Месси
Лионель Месси
14'
40'
37'
87'
90
Запасные
13
Нето
Нето
39
Акьем
Серхио Акьем
23
Умтити
Самуэль Умтити
20
Роберто
Серхи Роберто
21
де Йонг
Френки де Йонг
19
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
31
Фати
Ансу Фати
Эйбар
мин
2
Бургос
Эстебан Бургос
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
12
Оливейра
Паулу Оливейра
6
Альварес
Серхио Альварес
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
21
Леон
Педро Леон
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике