Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
15
Савич
Стефан Савич
90
24
Врсалько
Шиме Врсалько
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
5
Томас
Томас
90
20
Виктор
Витоло
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
6
Хорхе
Коке
64'
90
10
Корреа
Анхель Корреа
40'
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
7
Фелиш
Жоау Фелиш
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
18
Морено
Альберто Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
7
Морено
Жерар Морено
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
16'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос