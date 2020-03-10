Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
3
Бигас
Педро Бигас
82
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
22
Инуи
Такаши Инуи
77
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
2
Бургос
Эстебан Бургос
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике
19
Шарлес
Шарлес
Реал Сосьедад
мин
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
11
Янузай
Аднан Янузай
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
16'
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
85
Запасные
3
Льоренте
Диего Льоренте
16
Гевара
Андер Гевара
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа